Documentaire

L’Antarctique n’a pas toujours été le continent blanc et inhospitalier que l’on connaît.

Au temps des dinosaures, la région, qui formait le sud du Gondwana, l’un des deux supercontinents issus de la Pangée, était tempérée et jouissait d’une riche biodiversité.

Il y a 252 millions d’années, après qu’un réchauffement brutal de la planète a entraîné l’extinction massive du Permien-Trias, la faune et la flore du pôle Sud connaissaient un important renouveau.

Jusqu’à l’extinction définitive des dinosaures, il y a 66 millions d’années, nombre de ces géants ont foulé le sol austral.

Mais comment supportaient-ils la nuit polaire, durant laquelle le soleil cesse de briller plusieurs mois ?

Réalisation: Lorne Towrend

Année: 2022