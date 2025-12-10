Documentaire

Dans cette ferme californienne située à 100 km de Los Angeles, sont élevés des cochons Nains auxquels les habitants de L.A. vouent une singulière passion ! Mesurant à peine 30 centimètres de hauteur à l’âge adulte et pesant 50 kilos, soit cinq fois moins qu’un cochon de ferme classique, Mesurant à peine 30 centimètres de hauteur à l’âge adulte et pesant 50 kilos, soit cinq fois moins qu’un cochon de ferme classique, pas étonnant que certains aient l’étrange idée d’en faire des animaux de compagnie.

Mais pour ces futurs compagnons à quatre pattes, apprendre à cohabiter avec les humains est une aventure cruciale. Se laisseront-ils apprivoiser par cette expérience humaine inédite ?

Documentaire : Cinq Petits Cochons

Un documentaire de Emma Baus

