Documentaire Les trois fondements de la puissance d’un lion La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...

Conférence Araignées et phobies Un fort pourcentage de la population française a peur des araignées… et vous ? Il existe une différence entre...

Documentaire Attaque spectaculaire d’une lionne sur un zèbre La lionne est deux fois moins lourde que le zèbre mais elle est bien plus forte. Et surtout, elle...

Article Qu’est-ce qui pousse les fourmis à cultiver des pucerons ? Les fourmis sont fascinantes par leur capacité à organiser des sociétés complexes et à développer des relations symbiotiques avec...

Podcast Cats : le comportement des chats À l’occasion de la sortie au cinéma du film Cats, interrogeons Marion Ruffié, comportementaliste spécialiste du chat, sur l’éthologie...

Documentaire La gestation d’une lionne est très risquée La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...

Documentaire Comment le chat a conquis le monde ? D’où viennent les chats domestiques ? Au fil des dernières découvertes scientifiques, la passionnante épopée d’un petit félin qui...

Article Les différences entre le toilettage d’un chien et d’un chat Le toilettage des chiens et des chats est une étape essentielle pour assurer leur bien-être et leur santé. Pourtant,...

Documentaire Vietnam : au secours des ours noirs d’Asie Au Vietnam, on inflige à l’ours noir d’Asie de graves souffrances pour prélever sa bile, prisée par la médecine...

Article Le pacu, un poisson maître de l’évolution Le pacu, souvent surnommé à tort le « cousin du piranha », est un poisson d’eau douce qui intrigue les scientifiques...

Documentaire Pacifique : rencontre avec les baleines Tous les ans, Lilian, une biologiste colombienne, s’envole pour la Gorgone, une île de la côte pacifique : elle...

Documentaire Il faut sauver les derniers orangs-outans A Bornéo et Sumatra, Olivia Mokiejewski se rend au centre Animal Rescue International, dont les membres luttent pour sauver...

Documentaire L’échidné, l’animal le plus incroyable d’Australie L’échidné est sans conteste l’un des animaux les plus fascinants d’Australie, un pays déjà réputé pour la richesse et...

Documentaire L’aventure de la vie, les insectes Les insectes constituent le groupe animal le plus performant de la planète. Leur succès réside dans leur capacité à...

Documentaire Ce requin marche sur terre ! En Australie, ce requin sort de l’eau et se balade sur terre sous vos yeux ébahis.

Documentaire La drague des dindons Chez les dindons, la séduction est un rituel fascinant où chaque détail compte. Le mâle, bien conscient de l’enjeu,...