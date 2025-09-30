Le babouin ne peut pas rivaliser avec la vitesse des gazelles, mais son intelligence fait de lui un redoutable prédateur.
La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...
Un fort pourcentage de la population française a peur des araignées… et vous ? Il existe une différence entre...
La lionne est deux fois moins lourde que le zèbre mais elle est bien plus forte. Et surtout, elle...
Les fourmis sont fascinantes par leur capacité à organiser des sociétés complexes et à développer des relations symbiotiques avec...
Les Tamarins vont-ils survivre face à une nouvelle menace ? Dans la forêt atlantique du Brésil, les Tamarins lions...
À l’occasion de la sortie au cinéma du film Cats, interrogeons Marion Ruffié, comportementaliste spécialiste du chat, sur l’éthologie...
La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...
Les araignées peuvent-elles nous sauter dessus ? Devons-nous craindre les nids de frelons en forêt ? Arachnophobie, ophiophobie, apiphobie,...
D’où viennent les chats domestiques ? Au fil des dernières découvertes scientifiques, la passionnante épopée d’un petit félin qui...
Le toilettage des chiens et des chats est une étape essentielle pour assurer leur bien-être et leur santé. Pourtant,...
Un entrainement millimétré pour le chimpanzé…
Au Vietnam, on inflige à l’ours noir d’Asie de graves souffrances pour prélever sa bile, prisée par la médecine...
Le pacu, souvent surnommé à tort le « cousin du piranha », est un poisson d’eau douce qui intrigue les scientifiques...
Tous les ans, Lilian, une biologiste colombienne, s’envole pour la Gorgone, une île de la côte pacifique : elle...
A Bornéo et Sumatra, Olivia Mokiejewski se rend au centre Animal Rescue International, dont les membres luttent pour sauver...
L’échidné est sans conteste l’un des animaux les plus fascinants d’Australie, un pays déjà réputé pour la richesse et...
Les insectes constituent le groupe animal le plus performant de la planète. Leur succès réside dans leur capacité à...
En Australie, ce requin sort de l’eau et se balade sur terre sous vos yeux ébahis.
Chez les dindons, la séduction est un rituel fascinant où chaque détail compte. Le mâle, bien conscient de l’enjeu,...
Des chercheurs, médecins et chirurgiens s’orientent de plus en plus vers le savoir-faire des insectes en se basant sur...
