Documentaire

L’ours polaire trône sans partage en haut de la chaîne alimentaire… une position qui n’a pas que des avantages. Une simple modification de l’un des maillons de cette chaîne, et le trône vacille.

Les glaces immuables de l’Arctique n’ont en réalité rien d’éternel. Même la banquise permanente, celle qui plus au nord se maintient été comme hiver se rétracte comme peau de chagrin. En 30 ans, elle a déjà perdu 40% de son épaisseur et 7% de sa superficie, soit deux fois la France ! Avant la fin de ce siècle, le pôle connaîtra son premier été sans glace.

Le roi de la banquise survivra-t-il à un tel changement dans son environnement ? Pour le savoir, nous suivons deux jeunes oursons qui viennent de naitre pour voir comment ils s’adaptent à leur environnement en perdition.

Documentaire : Ours polaire, avec ou sans glace ?

Réalisation : Jérôme Bouvier

