Documentaire

Au cœur des Alpes françaises, le Mont Blanc règne en maître sur un écosystème où seuls les plus résistants survivent. Face aux vents hurlants, aux avalanches et aux températures extrêmes, la faune et la flore ont développé des stratégies incroyables. Marmottes, chamois, aigles royaux, et bouquetins luttent pour leur survie à travers les saisons. De la rudesse glaciale de l’hiver à l’explosion de vie estivale, ce documentaire dévoile les exploits de ces athlètes de la nature, confrontés à un autre défi : le changement climatique.Un voyage fascinant au sommet de l’adaptation et de la résilience.

Réalisation : Frédéric Febvre & Augustin Viatte