Documentaire

« La cohabitation entre le monde animal et le monde humain, avec un peu d’attention et d’intelligence, c’est possible. Et quand on y arrive, c’est merveilleux ! » A Puerto Viejo, sur la côte Caraïbe, il existe un lieu unique caché dans la forêt : le Jaguar Rescue Center. Un refuge, une arche de Noé tropicale, dirigé par un couple exceptionnel. Sandro et Ancar, deux amoureux de vie sauvage, recueillent les animaux blessés ou abandonnés. Avec l’aide de bénévoles venus du monde entier, ils élèvent et soignent tous leurs pensionnaires, comme s’il s’agissait de leurs propres enfants. Avec un seul but : qu’ils retrouvent un jour la liberté. Un documentaire de Bertrand Edel/Thimothée Janssen/Damien Turpin