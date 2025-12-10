Ressources Dans la même catégorie

Conférence La Comex, cinquante ans sous la mer La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...

Documentaire Dauphinville : ils vivent au milieu des dauphins Dauphinville. Le nom d’une communauté de 250 personnes qui vivent sur une même côte d’une île hawaïenne. Elles ont...

Documentaire Ce que cachent les derniers sanctuaires sauvages… Entre les plaines immenses du Kruger et les terres arides d’Amboseli, ce film suit ceux qui vivent chaque jour...

Documentaire Mégalodon & Léviathan Deux des plus grands prédateurs de tous les temps.

Documentaire La violence de l’accouplement des diables de Tasmanie Le diable de Tasmanie se montre particulièrement violent pendant les quelques jours où les femelles sont en chaleur. Images...

Documentaire Ces bébés jaguars orphelins sont nourris au biberon Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils découvrent le...

Documentaire Parc National de Meru: préserver le cycle de la vie Au Kenya, il existe une vraie volonté de protéger la faune. Les animaux s’accommodent d’une présence humaine toujours plus...

Documentaire Le crocodile géant de la préhistoire (3/3) Faites l’expérience du frisson de la découverte, à mesure que les restes fossiles d’un crocodile géant de 10 tonnes...

Documentaire Réintroduire le bison dans les plaines qui lui appartiennent Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le...

Documentaire Animaux du désert : la vie dans les vagues de sables Pour les naturalistes, le désert est exceptionnel. Pour survivre et de se reproduire dans les conditions climatiques et biologiques...

Documentaire Gorilles en liberté : le défi de la réintroduction au Gabon Gabon, Afrique Centrale. Une expérience inédite se prépare : la réintroduction en milieu sauvage de gorilles élevés en captivité....

Conférence Les super pouvoirs des insectes Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...

Documentaire Les montagnes célestes Les montagnes du Tian Shan, au sud de l’Afghanistan, représentent un coin de paradis pour les ours bruns et...

Conférence Moi, moche et parasite Qu’est-ce qu’un parasite ? On se l’imagine rampant, gluant, bref, tout sauf appétissant ! Pourtant, ce petit squatteur a pour spécialité...

Documentaire Planète Sauvage : le palpitant quotidien des animaux Plongez au cœur de Planète Sauvage, un safari unique en Loire-Atlantique ! Avec ses vastes enclos et son équipe...

Documentaire Pour cette ourse, nourrir deux petits de quatre mois est un défi quotidien Avant de pouvoir se nourrir et se défendre seuls, ces oursons dépendent essentiellement de leur mère et de sa...