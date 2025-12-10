C’est dangereux !
La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...
Dauphinville. Le nom d’une communauté de 250 personnes qui vivent sur une même côte d’une île hawaïenne. Elles ont...
Un entrainement millimétré pour le chimpanzé…
Entre les plaines immenses du Kruger et les terres arides d’Amboseli, ce film suit ceux qui vivent chaque jour...
La petite attaque en piqué qui va bien !
Deux des plus grands prédateurs de tous les temps.
Le diable de Tasmanie se montre particulièrement violent pendant les quelques jours où les femelles sont en chaleur. Images...
Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils découvrent le...
Au Kenya, il existe une vraie volonté de protéger la faune. Les animaux s’accommodent d’une présence humaine toujours plus...
Faites l’expérience du frisson de la découverte, à mesure que les restes fossiles d’un crocodile géant de 10 tonnes...
Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le...
Pour les naturalistes, le désert est exceptionnel. Pour survivre et de se reproduire dans les conditions climatiques et biologiques...
Gabon, Afrique Centrale. Une expérience inédite se prépare : la réintroduction en milieu sauvage de gorilles élevés en captivité....
Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...
Les montagnes du Tian Shan, au sud de l’Afghanistan, représentent un coin de paradis pour les ours bruns et...
Qu’est-ce qu’un parasite ? On se l’imagine rampant, gluant, bref, tout sauf appétissant ! Pourtant, ce petit squatteur a pour spécialité...
Plongez au cœur de Planète Sauvage, un safari unique en Loire-Atlantique ! Avec ses vastes enclos et son équipe...
Avant de pouvoir se nourrir et se défendre seuls, ces oursons dépendent essentiellement de leur mère et de sa...
C’est l’histoire d’une lutteuse unique au monde, la vache d’Hérens, mais aussi de l’incroyable travail des femmes et des...
Qui est le frêle David parmi les gigantesques éléphants de mer et les orques colossaux ? C’est David Reichert,...
