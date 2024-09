Documentaire



Depuis plus de 200 millions d’années, le crocodile continue de fasciner et d’effrayer. Vénéré en Égypte ancienne comme le dieu Sobek, il est considéré comme sacré par certains peuples d’Afrique, tandis qu’en Occident, il incarne la terreur. Aujourd’hui, après avoir failli disparaître, cet animal joue un rôle essentiel dans son écosystème, et des réserves ont été créées pour le protéger. À Pierrelatte, en France, vivez l’expérience unique de la première ferme aux crocodiles d’Europe et découvrez les légendes qui continuent de nourrir notre imaginaire.

Réalisation : Jean Queyrat