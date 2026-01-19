Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La poule de Houdan chez Eric Sanceau Chaîne YouTube officielle de l’émission Terres de France. Extrait de l’émission : https://www.youtube.com/watch?v=5suiJIhHiWE&t=264s Est-ce que vous connaissez les poules...

Article La loutre d’Europe : portrait complet de la reine des rivières Discrète, élégante et redoutablement agile, la loutre fascine l’homme depuis des millénaires. Longtemps chassée pour sa fourrure exceptionnelle, elle...

Documentaire Quand le prédateur devient la proie : jaguar vs caïman Le jaguar a une technique de chasse unique parmi les félins, il se sert de sa puissante mâchoire pour...

Documentaire Plan à trois chez les tortues Pour cette femelle tortue verte, se reproduire est une véritable épreuve.

Documentaire Des fourmis construisent un radeau ! Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Pour survivre dans des zones très humides d’Amérique Centrale et du Sud, des fourmis se regroupent...

Conférence Une histoire naturelle de la monogamie La monogamie est-elle naturelle ? Constitue-t-elle dans le monde vivant la règle ou l’exception ? Quels sont les déterminants...

Documentaire Comment la peau des requins change-t-elle de couleur ? Pour le savoir, ces scientifiques étudient des échantillons de peau de requin et les mettent en contact avec différentes...

Documentaire La compassion chez les macaques Dans les années 1960, des expériences abominables ont démontré que les macaques étaient doués d’une formidable empathie, préférant souvent...

Documentaire Les seigneurs de l’hiver – Chamois & bouquetins dans les Alpes Entre le temps des amours et celui des naissances, les animaux d’altitude des Alpes, en dépit de l’absence de...

Documentaire Attention séisme – Le système d’alerte des animaux En février 1975, des Chinois qui avaient vu des serpents sortir de leurs trous d’hibernation et mourir dans la...

Documentaire Le nouveau visage des zoos La France compte 300 zoos, mais seule une dizaine parvient à tirer son épingle du jeu. Il faut rivaliser...

Documentaire La France, sanctuaire d’une nature sauvage unique À travers un périple captivant, ce film explore les trésors insoupçonnés de la biodiversité française, des sommets majestueux aux...

Documentaire Mon ami le cachalot Il s’appelle François Sarano, et parmi ses meilleurs amis, il compte… des cachalots. Ancien plongeur du commandant Cousteau, océanographe,...

Documentaire La vie cachée des animaux de la ferme Sur quatre saisons, une exploration étonnante des comportements des espèces qui cohabitent dans une ferme. À l’arrivée du printemps,...

Documentaire Cette famille modèle d’aigrettes neigeuses cache un secret macabre Face à la faim, un choix cruel s’impose chez cette famille d’aigrettes neigeuses. Les parents détournent le regard pendant...

Documentaire Cette caille ne fait pas le poids face à un tigre affamé Grand félin, grand appétit. Une légère caille des blés n’est qu’un amuse-bouche pour le tigre de Sibérie qui peut...

Documentaire Animaux en péril : préserver la vie sauvage En 40 ans, la Terre a perdu 60 % de ses populations d’animaux sauvages, une extinction sans précédent. Les...

Documentaire Animaux : qui a la meilleure vue ? La squille mante, le chien sauvage d’Asie et le combat de la grenouille de verre.

Documentaire Redonner vitalité et joie de vivre aux animaux en captivité Les animaux sauvages n’ont plus de secrets pour Jacinthe Bouchard, une spécialiste du comportement animalier. Depuis plusieurs années, cette...