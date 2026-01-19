Ce poussin doit tenter le grand saut d’une falaise s’il veut survivre.
Ce poussin doit tenter le grand saut d’une falaise s’il veut survivre.
Chaîne YouTube officielle de l’émission Terres de France. Extrait de l’émission : https://www.youtube.com/watch?v=5suiJIhHiWE&t=264s Est-ce que vous connaissez les poules...
Discrète, élégante et redoutablement agile, la loutre fascine l’homme depuis des millénaires. Longtemps chassée pour sa fourrure exceptionnelle, elle...
Le jaguar a une technique de chasse unique parmi les félins, il se sert de sa puissante mâchoire pour...
Pour cette femelle tortue verte, se reproduire est une véritable épreuve.
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Pour survivre dans des zones très humides d’Amérique Centrale et du Sud, des fourmis se regroupent...
La monogamie est-elle naturelle ? Constitue-t-elle dans le monde vivant la règle ou l’exception ? Quels sont les déterminants...
Pour le savoir, ces scientifiques étudient des échantillons de peau de requin et les mettent en contact avec différentes...
Dans les années 1960, des expériences abominables ont démontré que les macaques étaient doués d’une formidable empathie, préférant souvent...
Entre le temps des amours et celui des naissances, les animaux d’altitude des Alpes, en dépit de l’absence de...
En février 1975, des Chinois qui avaient vu des serpents sortir de leurs trous d’hibernation et mourir dans la...
La France compte 300 zoos, mais seule une dizaine parvient à tirer son épingle du jeu. Il faut rivaliser...
À travers un périple captivant, ce film explore les trésors insoupçonnés de la biodiversité française, des sommets majestueux aux...
Il s’appelle François Sarano, et parmi ses meilleurs amis, il compte… des cachalots. Ancien plongeur du commandant Cousteau, océanographe,...
Sur quatre saisons, une exploration étonnante des comportements des espèces qui cohabitent dans une ferme. À l’arrivée du printemps,...
Face à la faim, un choix cruel s’impose chez cette famille d’aigrettes neigeuses. Les parents détournent le regard pendant...
Grand félin, grand appétit. Une légère caille des blés n’est qu’un amuse-bouche pour le tigre de Sibérie qui peut...
En 40 ans, la Terre a perdu 60 % de ses populations d’animaux sauvages, une extinction sans précédent. Les...
La squille mante, le chien sauvage d’Asie et le combat de la grenouille de verre.
Les animaux sauvages n’ont plus de secrets pour Jacinthe Bouchard, une spécialiste du comportement animalier. Depuis plusieurs années, cette...
Deux lynx ont été lâchés dans les Vosges, dans le cadre d’une opération de sauvegarde de l’espèce dans la...
