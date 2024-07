Documentaire



Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup. Depuis, certains y ont laissé leur vie de famille, d’autres le goût de leur métier. Quant aux plus virulents, ils se disent prêts à appuyer sur la gâchette alors que la loi punit aujourd’hui plus sévèrement les braconniers. Collier GPS, caméra infrarouge, les défenseurs du loup, eux, brandissent d’autres armes pour mieux comprendre – et surtout faire comprendre – cette espèce qui incarne le mal et charrie tous les fantasmes depuis le moyen-âge.

Réalisé par Anne Sophie Chaumier Le Conte

©Noon