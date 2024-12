Documentaire

Un crustacé vorace met en péril les écosystèmes de l’Adriatique. En deux ans, le crabe bleu a colonisé les eaux italiennes, faisant planer une sérieuse menace sur les pêcheurs de palourdes. Pour vaincre ce fléau, des restaurateurs veulent valoriser son potentiel culinaire. Cet envahisseur parviendra-t-il à séduire les gourmets italiens ?

Alessio Tagliati représente la quatrième génération de pêcheurs de palourdes. Il a commencé à pêcher ce fameux coquillage quand il était jeune. Mais depuis que le crabe bleu a colonisé la baie de Gorino, il craint chaque jour pour sa pêche.

Le crabe bleu est une espèce originaire de la côte atlantique de l’Amérique. On le retrouve du sud du Canada au nord de l’Argentine. Il est arrivé en Italie dans les années 1950, probablement dans les eaux de ballast des navires. Cet omnivore, sans prédateur naturel, a trouvé dans les eaux de l’Adriatique, dont la température augmente en raison du réchauffement, un milieu idéal pour se reproduire. Rien d’étonnant quand on sait qu’une femelle pond jusqu’à deux millions d’œufs.

Pour les pêcheurs comme Alessio, cette prolifération est dévastatrice. Sur sa zone de pêche, 90 % des coquillages ont déjà été décimés par le crabe, de quoi mettre en péril son activité. Pour endiguer ce fléau, il pêche désormais 500 kilos de crabes par jour pendant les mois d’été. Ou comment faire de nécessité vertu…

À Rimini, Carlotta Santolini a su tirer profit de cette situation en créant avec quelques collègues la start-up Blueat qui commercialise en Italie une ligne de plats préparés à base de crabe, précisément avec les spécimens pêchés par Alessio. Mais les Italiens sont généralement défiants face à la nouveauté.

Cette frilosité, le chef Enrico Giacchetti la ressent dans son restaurant. Depuis un an, il cuisine le crabe bleu dont le goût rappelle celui du homard. Mais la demande peine à décoller et la préparation de ce crustacé aux arêtes vives est fastidieuse. Car un kilo de crabe fournit au maximum 200 grammes de chair.

