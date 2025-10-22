Sous la surface, une incroyable conquête du vivant est à l’œuvre. Les récifs coralliens, véritables citadelles de vie, ne couvrent qu’une infime portion des océans mais abritent près d’un quart des espèces marines. Ce documentaire explore leur formation, leur localisation et la manière dont ils deviennent des refuges foisonnants. En suivant les étapes de la colonisation du milieu marin, il révèle comment la vie a su conquérir et structurer cet espace fascinant, pierre après pierre, organisme après organisme.
Un documentaire réalisé par Manuel Lefèvre.