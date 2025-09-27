Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de se battre.
Quand les plaines s’assèchent, l’un des animaux les plus dangereux d’Afrique devient irascible. Ce jeune hippopotame a absolument besoin...
Ces petits félins mènent une vie secrète dans les forêts, pouvoir les observer est un privilège.
Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.
Pour mettre ses petits en sécurité, cette tigresse doit traverser un lac, mais les crocodiles des marais attendent leur...
Au cours de cette rencontre, Christine est revenu sur le monde fascinant des araignées. Elle a évoqué leur biologie,...
Les chats, ces créatures mystérieuses et indépendantes, ont toujours fasciné l’humanité. Leur comportement énigmatique et leurs réactions parfois déroutantes...
En cherchant des champignons Oreilles-de-Judas, Hazen Audel s’enfonce dans la forêt qui borde le Mékong et tombe sur un...
La descente est dangereuse et le moindre faux pas peut provoquer une chute de 300 mètres.
Blottis au pied des montagnes mystérieuses du parc naturel des Ballons des Vosges, les plus beaux villages d’Alsace sont...
Il y a quelques années, d’étonnants fossiles ont été découverts dans la province du Liaoning, en Chine. Il s’agissait...
Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur les grenouilles, les crapauds, les salamandres et autres amphibiens qui peuplent...
Unique et élégant, le guépard est cependant fragile, c’est le plus vulnérable des prédateurs de la savane. Son espèce...
Elève de Nuno Oliveira, Tony del Rosso enseigne depuis de nombreuses années le dressage du cheval en s’inspirant de...
Les hamsters aiment courir dans une roue, les chatons jouent à chasser, les perruches vocalisent : ces tendances semblent...
Les comportements canins peuvent sembler mystérieux à bien des égards, et parmi les plus intrigants se trouve leur penchant...
En 1960, la biologiste Rachel Carson annonçait un « printemps silencieux », et aujourd’hui, la réalité est là : un quart...
Un bébé paresseux très mignon, une pieuvre sénile et des mantes religieuses.
De nombreux clichés et idées reçues entachent la réputation des requins. L’ichtyologue Pascal Deynat et l’écologue comportementaliste Johann Mourier...
Comment des espèces différentes peuvent se comprendre mutuellement ? Conférence de Marine Grandgeorge, Maître de conférences à l’Université de...
La fin de l’hiver arrive. Dans les campagnes sauvages françaises, de nombreux bébés vont voir le jour. Pour protéger...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site