L’enjeu de cet affrontement si particulier est la possibilité de s’accoupler avec une femelle.
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...
Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...
Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...
Le cachalot, bien plus performant qu’un sous-marin de l’armée
En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...
Depuis le ciel, ce pilote repère des milliers de requins bordés non loin d’une plage bondée. Il cherche à...
Cette histoire commence par un rêve d’enfant, un enfant fasciné par les oiseaux . Au fil des années, l’enfant...
Gir est aujourd’hui une réserve protégée, le dernier bastion où survit le lion d’Asie (très proche de son cousin,...
Nichée profondément au coeur de l’Afrique se trouve la vallée du Zambèze, une contrée sauvage qui abrite en son...
10.000 à 15.000 années en arrière, de nombreuses espèces qui appartenaient à ce qu’on appelle la « méga faune » disparaissaient....
En 1979, Laurie Marker quitte famille, amis et son pays, les Etats-Unis, pour venir en aide au guépard. Elle...
Tous les jours, la savane est le théâtre de performances incroyables. On sait tous que l’éléphant est le plus...
\r\nPlongez dans les mystères de l’évolution avec le docteur Brady Barr ! Notre expert se lance dans une exploration...
Parmi les trente mille îles qui parsèment le Pacifique, comme autant de confettis posés sur l’infini aquatique, les atolls,...
En Floride, une centrale électrique à charbon chauffe les eaux alentours. Des lamantins s’y réfugient.
Les îles volcaniques suivant la dorsale qui traverse l’océan Atlantique sont le lieu de rendez-vous de nombreux manchots, éléphants...
L’Amérique du nord a très tôt pris conscience de sa riche biodiversité. Dans l’ouest américain, la faune sauvage peut...
Alors que nombre d’espèces marines sont menacées, les seiches, calamars et autres poulpes prolifèrent. Une plongée à la rencontre de ces mollusques aux capacités d’adaptation exceptionnelles. Depuis plus d’un demi-siècle,...
