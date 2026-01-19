Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage
Pour survivre dans des zones très humides d’Amérique Centrale et du Sud, des fourmis se regroupent en radeaux et se mettent à flotter.
La monogamie est-elle naturelle ? Constitue-t-elle dans le monde vivant la règle ou l’exception ? Quels sont les déterminants...
Pour le savoir, ces scientifiques étudient des échantillons de peau de requin et les mettent en contact avec différentes...
Dans les années 1960, des expériences abominables ont démontré que les macaques étaient doués d’une formidable empathie, préférant souvent...
Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal Réalisé par...
Les animaux familiers que l’on croise dans nos campagnes sont eux aussi en voie d’extinction. « Envoyé spécial » a rencontré...
Le lagon de Nouvelle-Calédonie est un paradis pour les requins. Mais pas n’importe lesquels : on a l’habitude de...
Ce reptile primitif, qui a co-existé avec les dinosaures il a 250 millions d’années, est le dernier représentant de...
Le hérisson d’Europe est bien plus qu’une simple silhouette familière qui traverse nos jardins à la tombée de la...
Au début de mai, sous le soleil ou sous les giboulées printanières, Gisèle et ses parents effectuent des observations...
À l’âge de 18 ans, Richard Sears est tombé amoureux des baleines. Lors d’un voyage aux îles Mingan, il...
L’être humain est allé sur la Lune et a décodé l’ADN, mais le langage des animaux, si différent du...
Sur les réseaux sociaux, certains chiens particulièrement compétents semblent capables de communiquer avec leurs maîtres par le biais de...
Un canari s’est posé sur son berceau juste après sa naissance. Cela explique surement la passion de Lionel Maumary...
Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné...
Choisir le nom de votre animal de compagnie est à peu près le même sujet de discussion que pour...
L’ours blanc (Ursus maritimus) ou ours polaire est un grand mammifère carnivore originaire des régions arctiques. C’est, avec l’ours...
Les castors et les mouettes figurent parmi les quelque 200 espèces animales qui ont élu domicile au coeur de Berlin,...
Avant de pouvoir atteindre l’océan, nombre d’obstacles attendent ces oiseaux incapables de voler, dont une paroi de plus de...
Sur le continent africain, dans de nombreuses sociétés animales, y compris les plus hiérarchisées, le chef consulte les membres...
Le balisage des requins devant la plage de Santa Barbara a révélé de très nombreux allers-retours et des rencontres...
