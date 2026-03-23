Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.
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En Arizona, un lion et une femelle coyote ont tissé des liens bien particuliers.
Terribles et effrayantes, les histoires sur les grizzlis remplissent des volumes entiers. Les rédacteurs en chef, les producteurs d’Hollywood...
Sur les sommets des Alpes, la faune sauvage s’est adaptée pour survivre dans des milieux extrêmes. C’est l’été, à...
Ce mâle affronte l’hiver rude de l’Antarctique et risque sa vie pour protéger le précieux œuf que sa partenaire...
Le cheval est familier, mais ses particularités biologiques nous réservent encore bien des surprises. Certaines tiennent aux sens, comme...
Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...
Ce petit renard polaire doit très vite apprendre à survivre seul.
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
De nuit, guidés par des fils du pays, partez avec les pêcheurs à la recherche de ce que l’on...
Hier elle était agente immobilière, aujourd’hui elle chasse des pythons de 5 mètres à mains nues. Pourquoi ? Pour...
Parmi les principales espèces marines en danger, les plus connues sont les baleines, les phoques, les lamentins et notamment...
Pour la 8e année consécutive, La Coopération Agricole organise une conférence dédiée au bien-être des animaux d’élevage, cette année...
Cinq épisodes sur la thématique du vieillissement dans le règne animal. Chaque épisode met en vedette diverses espèces dans...
Le caniche est un chien étonnant. Ses ancêtres, les chiens d’eau portugais lui ont légué une santé robuste ainsi...
Le manul est un félin très adapté au climat difficile de l’Himalaya. Sa fourrure, plus longue et plus épaisse...
Pour voir les autres épisodes de la série, c’est ici: https://www.youtube.com/watch?v=3EXEYcegxcw&list=PL_UdcBNXOqTo5HERGaVlD-rTJ8gVD0GkO Les insectes ont beau être tout petits, ils...
À Madagascar, Géraud Leroux se consacre à la protection des tortues marines des îles Barren dont l’habitat est de...
Dans ce bout de forêt du Congo central, Amandine Renaud a créé un refuge, un centre de réhabilitation pour...
Quelle force de la nature a mis fin au règne des géants terrestres ? Jusqu’aux années 1980, la disparition...
À travers l’histoire de trois condors de Californie, Shadow, Amigo et Cosmo, nous découvrons le destin de cette espèce...
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