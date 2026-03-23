Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.
En Arizona, un lion et une femelle coyote ont tissé des liens bien particuliers.
Terribles et effrayantes, les histoires sur les grizzlis remplissent des volumes entiers. Les rédacteurs en chef, les producteurs d’Hollywood...
Sur les sommets des Alpes, la faune sauvage s’est adaptée pour survivre dans des milieux extrêmes. C’est l’été, à...
Ce mâle affronte l’hiver rude de l’Antarctique et risque sa vie pour protéger le précieux œuf que sa partenaire...
Le cheval est familier, mais ses particularités biologiques nous réservent encore bien des surprises. Certaines tiennent aux sens, comme...
Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...
Ce petit renard polaire doit très vite apprendre à survivre seul.
Les rhinocéros ont toujours été chassés, en Afrique comme en Asie. Pour leur viande, leur peau, et leurs organes....
La girafe Etosha a mis bas et l’équipe des soigneurs est mobilisée pour entourer la mère et son petit...
Le tarpan est le premier cheval sauvage, à l’origine de tous les chevaux actuels. En Margeride, il a été...
On les voit dans les magasins ou même chez nous, tourner dans leur bocal. Mais d’où viennent les poissons...
Aux quatre coins du monde, des chercheurs mobilisent des technologies de pointe pour recréer des espèces disparues ou promises...
On les appelle les NAC : les Nouveaux Animaux de Compagnie. En gros : tous les animaux domestiques, sauf...
Daniel Guiral a installé son laboratoire flottant dans le marais de Kaw. Malgré le peu de connaissances actuellement disponibles,...
Un voyage à travers la France et la Suisse, à la rencontre de neuf femmes, pour comprendre le sens...
Dans les Monts Saïan, en Mongolie, vivent des hommes et des femmes qui élèvent des rennes, les Tsaatan. Bat...
Anoura fistulata, une chauve-souris originaire des Andes, possède une caractéristique exceptionnelle : une langue démesurée, plus longue que son...
Rejetée par sa mère à la naissance, Digit, femelle gorille, a été adoptée par Pierre et Eliane Thivillon, fondateurs...
Un vétérinaire à Genève, en plus de la médecine traditionnelle, peut proposer des traitements alternatifs pour les animaux. Cela peut...
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