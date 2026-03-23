Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Gorgosaure VS troodons Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.

Documentaire Un coyote ami avec un lion ! En Arizona, un lion et une femelle coyote ont tissé des liens bien particuliers.

Documentaire La formidable faune des montagnes Sur les sommets des Alpes, la faune sauvage s’est adaptée pour survivre dans des milieux extrêmes. C’est l’été, à...

Documentaire Les manchots empereurs sont prêts à se sacrifier pour leurs petits Ce mâle affronte l’hiver rude de l’Antarctique et risque sa vie pour protéger le précieux œuf que sa partenaire...

Article Le saviez-vous ? 6 faits surprenants sur les chevaux ! Le cheval est familier, mais ses particularités biologiques nous réservent encore bien des surprises. Certaines tiennent aux sens, comme...

Documentaire Une cohabitation difficile entre l’éléphant et l’Homme Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...

Documentaire Ce petit renard polaire doit survivre tout seul Ce petit renard polaire doit très vite apprendre à survivre seul.

Documentaire Découverte du Monde – Rhinocéros, une vie pour la corne Les rhinocéros ont toujours été chassés, en Afrique comme en Asie. Pour leur viande, leur peau, et leurs organes....

Documentaire L’école des bébés animaux : les premiers pas du girafon La girafe Etosha a mis bas et l’équipe des soigneurs est mobilisée pour entourer la mère et son petit...

Documentaire L’ancêtre vivant de tous les chevaux (tarpan) Le tarpan est le premier cheval sauvage, à l’origine de tous les chevaux actuels. En Margeride, il a été...

Documentaire Entre terre et mer – L’aquariophilie On les voit dans les magasins ou même chez nous, tourner dans leur bocal. Mais d’où viennent les poissons...

Documentaire Le mammouth, une résurrection en laboratoire ? Aux quatre coins du monde, des chercheurs mobilisent des technologies de pointe pour recréer des espèces disparues ou promises...

Documentaire Serpents, rats, perroquets, ils ont aussi leurs vétérinaires On les appelle les NAC : les Nouveaux Animaux de Compagnie. En gros : tous les animaux domestiques, sauf...

Documentaire Le repère des caïmans noirs | Partie 2 Daniel Guiral a installé son laboratoire flottant dans le marais de Kaw. Malgré le peu de connaissances actuellement disponibles,...

Documentaire Humains et chevaux : vers un nouveau paradigme Un voyage à travers la France et la Suisse, à la rencontre de neuf femmes, pour comprendre le sens...

Documentaire Les rennes sacrés de Mongolie Dans les Monts Saïan, en Mongolie, vivent des hommes et des femmes qui élèvent des rennes, les Tsaatan. Bat...

Documentaire Seule cette chauve-souris peut polliniser cette fleur Anoura fistulata, une chauve-souris originaire des Andes, possède une caractéristique exceptionnelle : une langue démesurée, plus longue que son...

Documentaire Un gorille dans la famille Rejetée par sa mère à la naissance, Digit, femelle gorille, a été adoptée par Pierre et Eliane Thivillon, fondateurs...