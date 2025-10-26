Documentaire

Suivez le travail de Steve Goodman, aventurier du monde animal, à la rencontre de la faune indigène de Madagascar. Lors d’une expédition à la recherche de nouvelles espèces, Steve et son équipe se rendent dans les forêts du parc national de Zahamena.

Cette zone protégée d’une superbe beauté abrite une grande variété d’espèces sauvages, dont certaines n’ont pas encore été découvertes. Les connaissances extraordinaires de Goodman sur le règne animal font de lui l’un des plus grands experts mondiaux de la faune et des espèces nouvellement découvertes à Madagascar.

En l’honneur de son travail, quelques nouvelles espèces portent même son nom, notamment le lémurien souris de Goodman, un lémurien découvert seulement en 2005. Cette randonnée en pleine nature nous emmène à la recherche d’espèces animales moins connues, sur une île où 80 % de la faune est endémique, c’est-à-dire qu’elle ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde.

Madagascar, pays d’une beauté et d’une richesse naturelle exceptionnelles, a évolué dans l’isolement pendant des millions d’années et abrite des créatures singulières telles que le lémurien souris, un minuscule primate génétiquement plus proche de l’homme que des rongeurs, ou le tenrec, qui ressemble à un hérisson mais dont l’ascendance est plus proche de celle d’un éléphant.

Les recherches de Steve Goodman ont commencé en solitaire et, au fil des ans, elles ont jeté les bases d’une bible complète de la faune malgache. Aujourd’hui, Steve Goodman partage sa passion et est entouré d’une équipe de chercheurs issus de différents domaines, notamment la primatologie, l’herpétologie et la mammalogie. chercheur.

Documentaire : Humanima – L’aventurier de la faune

Réalisation : Guilhem Rondot

