Documentaire

Micky Eubanks connaît bien les fourmis de feu.

Mais bien qu’il les étudie depuis plus de trente ans, il reste toujours autant impressionné par leur incroyable capacité : celle de marcher sur l’eau.

Les petites bêtes sont en effet hydrophobes. Un des composants qui enveloppe leur corps est imperméable à l’eau et fait ruisseler celle-ci sur leurs corps sans l’imprégner.

Les fourmis de feu peuvent s’accrocher les unes aux autres en utilisant leurs mandibules pour former un radeau de sauvetage aux mailles si serrées que l’eau ne passe pas à travers, et ainsi garder les œufs et les larves au sec.

Documentaire : » Les Conquérants – La fourmi de feu »

Réalisation : Bruno Victor-Pujebet

