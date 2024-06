Documentaire



Exploration des étonnants comportements sociaux de différentes espèces animales. Chez les animaux comme chez les humains, la famille peut se révéler aussi indispensable qu’écrasante. Illustrations avec les zèbres du Kénya, les hyènes tachetées du Masai Mara, les fourmis en Israël, et les suricates du désert du Kalahari. Si les zèbres de Grévy de la savane kényane choisissent leur groupe au gré de leurs envies et de leurs besoins, les zèbres des plaines, eux, évoluent au sein d’entités familiales soudées. Chez les hyènes tachetées du Masai Mara, la famille peut déterminer la sécurité, le statut social et l’accès aux ressources d’un individu. En Israël, des fourmis forment des familles de milliers de frères et sœurs, obligées de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs. Enfin, dans la partie sud-africaine du désert du Kalahari, les membres d’une famille de suricates doivent faire preuve d’abnégation afin de préserver leurs liens. Documentaire disponible jusqu’au 05/08/2021.