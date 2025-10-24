Le plus grand mammifère terrestre, appelé « camélopard » dans l’Antiquité, est aujourd’hui en situation critique.
Le déclassement du loup au sein de la convention de Berne, désormais « protégé » et non plus « strictement protégé », ravive...
Ces deux chiens ont mordu un enfant de cinq ans et ont été condamnés à mort par la justice....
Sur les terres désolées de l’Arctique, les ours blancs, tenaillés par la faim, se livrent à des combats de...
Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos...
Les loups sont en infériorité face à des ours plus nombreux et plus imposants, mais leur stratagème fonctionne à...
Sous la surface, une incroyable conquête du vivant est à l’œuvre. Les récifs coralliens, véritables citadelles de vie, ne...
Entre surprotection et attentes irréalistes, aimons-nous nos chiens de manière saine ? Ces conférences questionnent nos dérives et le...
Madagascar, isolée du continent depuis 80 millions d’années, abrite une faune unique avec un taux d’endémisme exceptionnel de 95...
Loin d’avoir « le QI d’une huître » ou une « mémoire de poisson rouge », les animaux marins...
Partez à la découverte des côtes sauvages de l’Afrique Australe, dans cet épisode consacré à une faune riche et...
Le crocodile marin (Crocodylus porosus), aussi appelé crocodile d’eau salée ou « saltwater crocodile » en anglais, est le...
Alors qu’elle est à la peine face à la vélocité et aux puissants coups de la crevette-mante, cette pieuvre...
Le nématomorphe vit dans son hôte pendant un temps avant de le transpercer pour pondre ses œufs dans une...
Février 2010. Au cours d’un spectacle au parc d’attractions aquatique Seaworld, en Floride, Tilikum, une orque de six tonnes,...
Ce chien racé et harmonieux possède un flair ultra-sensible. Il bénéficie des compétences naturelles de sa race, développées par...
La manipulation de ce chimpanzé est délicate à cause des grilles et de la disposition des lieux, mais la...
La savane d’Afrique est le domaine des grands herbivores comme l’éléphant, la girafe, le gnou, l’antilope… et des carnivores...
S’il est en sécurité en haut de son arbre, le léopard ne peut y rester indéfiniment et il va...
Quelque part au Nord de l’Islande, une petite fille voit débarquer sur une grève un ours polaire épuisé de...
