Documentaire

A force de côtoyer les animaux familiers, nous croyons les connaitre mais comment se comportent-ils à l’abri du regard des hommes ? Prenons le chat que l’on a peu l’habitude de voir dans son action la plus destructrice : la prédation. La prédation, est un épisode cruel, un combat à la vie à la mort auquel se livrent dans une maison de vacances situé en pleine campagne française, un chat prénommé Marcel et une souris surnommée Canaille. Qu’il s’agisse du prédateur ou de sa proie, nous allons découvrir quelles sont les stratégies mises en œuvre pour arriver à leurs fins. Tuer pour l’un ; sauver sa peau pour l’autre ! Mais le jeu du chat et de la souris est aussi une métaphore. C’est pourquoi le film s’inscrit entre la fable animalière et le fait divers animalier, en l’occurrence, une sorte de tragi-comédie dont l’intrigue repose sur l’idée d’une poursuite à répétition: le chat essaie d’attraper la souris mais il n’y arrive pas en dépit des efforts qu’il déploie. Ce film d’action est marqué par le suspense, le drame, les rebondissements. Il ne manque ni de séquences humoristiques ni du parfum de l’inattendu.

Réalisation : Christophe Duchiron