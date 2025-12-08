Documentaire

Les chats et les chiens font partie de la vie de bon nombre de Suisses. On compte plus de 700’000 chats et plus de 500’000 chiens dans notre pays. Mais vivre avec un animal de compagnie représente un budget qu’il ne faut pas sous-estimer. ABE a sorti sa calculette.

L’alimentation occupe une place importante dans le budget de tout propriétaire de chat ou de chien. Les différences de prix entre les marques sont souvent importantes, les produits les plus chers sont-ils forcément les meilleurs ? Et comment choisir la bonne qualité pour son animal ? En cette période d’inflation, certains produits ont beaucoup augmenté, est-il facile d’opter pour une autre marque de nourriture que celle à laquelle son animal est habituée ? Les indications « sans gluten », « sans céréales », ou « faits avec des ingrédients naturels », sont-elles d’autre part considérées comme des gages de qualité ? Malik Melihi en parle avec Eline Trambelland, vétérinaire à Genève.

Nos animaux de compagnie prennent de plus en plus de place dans nos vies et dans notre société. Un phénomène qui explique en partie pourquoi les propriétaires dépensent sans compter pour leurs compagnons à quatre pattes. ABE a rencontré plusieurs détenteurs de chiens et de chats.

Est-ce une bonne idée d’acheter son animal sur internet où les prix sont moins élevés ? Et qu’en est-il des animaux trouvés à l’étranger et proposés par des associations ? Malik Melihi en discute avec Lison Méric, la journaliste qui signe ces reportages.

Notre chroniqueur Benjamin Décosterd dresse avec humour la liste des frais à prévoir quand on est propriétaire d’un animal de compagnie, et pas seulement d’un chien ou d’un chat.