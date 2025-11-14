Les coyloups, espèce hybride entre un loup et un coyote, sont de plus en plus nombreux en Amérique du Nord. Ils n’hésitent pas à coloniser les villes, parfois à leurs dépens…
Partez pour un voyage sonore au plus près des chauve-souris, entre écoute du vivant, rituels artistiques et spéculations scientifiques...
Des scientifiques s’interrogent après la mystérieuse disparition d’un requin blanc de trois mètres de long. Grâce à la balise...
Contre toute attente, l’iguane de l’Atacama parvient à s’en sortir de justesse. Images tirées du documentaire « Destination Wild :...
Une cane vient nicher sur le même balcon berlinois depuis huit ans ! La famille Redel photographie sa vie...
Le rôle d’un éducateur canin dépasse largement la simple correction de comportements gênants. Véritable pont entre l’humain et le...
Cette tortue de mer a creusé pendant trois jours pour atteindre la surface, il lui faut maintenant atteindre l’océan...
Il y a quelques années, d’étonnants fossiles ont été découverts dans la province du Liaoning, en Chine. Il s’agissait...
Vidéo conférence sur les félins, du tigre au chat domestique, en passant par le lynx…morphologie, comportement, habitat, disparition…apprenez tous...
Découvrons comment les animaux ont développé à travers plusieurs générations leur propre médecine leur permettant de se soigner grâce...
Des éléphants pillards, effrontés, sans scrupules viennent chaque matin dévaster des plantations dont dépend la survie de paysans d’Asie...
Les mouches nous apparaissent souvent comme des insectes dégoûtants. Pourtant elles ne sont pas là que pour nous embêter,...
À quoi ressemblaient les ancêtres des oiseaux ? Comment et quand le vol est-il apparu ? En sommeil tout...
Dans le détroit de Messine, qui sépare le sud de l’Italie de la Sicile, les courants sont redoutables et...
Lors d’une expédition dans les forêts du nord de Sumatra, l’un des plus grands spécialistes des primates, David Delatorre,...
Dans le parc national de Loango au Gabon, la zoologue Martha Robbins étudie le comportement social des gorilles des...
Les chats sont parmi les compagnons domestiques les plus aimés et les plus préférés en raison de leur personnalité...
Au sud-est du Tchad, dans le Parc National de Zakouma, Léa, une jeune lionne de deux ans, vient de...
L’Australienne Madison Stewart est « Shark Girl », une fille qui défend les requins contre l’extinction depuis ses 14 ans.
Au bord de l’extinction il y a quatre-vingts ans, le tigre de Sibérie reconquiert peu à peu les forêts...
Il y a quelque 30 millions d’années, le hyaenodon, bien que moins effrayant que l’entelodonte, était l’un des plus...
