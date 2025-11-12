De nombreux requins ont été observés devant la plage de Santa Barbara en Californie. Pour les étudier, les scientifiques doivent d’abord les compter en combinant l’utilisation de drones avec la pose de balises
Ce bébé kangourou a bien grandi et est prêt à sortir de la poche de sa mère pour affronter...
La rapidité du développement des chiots est impressionnante et, sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge adulte...
Des rhinocéros sous haute protection dans cet orphelinat
Vaste pays d’Afrique australe, la Zambie abrite encore de nombreuses espèces sauvages. Le long de la rivière Luangwa, vivent...
Apparus il y a 230 millions d’années, les dinosaures théropodes ont connu une formidable évolution. On parle même de...
Les myxines se défendent des prédateurs en libérant un mucus aux propriétés étonnantes.
À l’extrémité nord-ouest de la Russie Valentin Pajetnov et sa famille recueillent des oursons orphelins jusqu’à ce qu’ils soient...
C’est un grand jour pour ces lionceaux qui vont enfin goûter à la viande. Mais ils vont devoir attendre...
Pendant 20 millions d’années, le Ceratosaurus a régné en maître incontesté. Mais il a fini par trouver son maître...
Dans la péninsule Valdès, en Argentine, Pinino a conservé ses racines basques. Lorsque ses ancêtres sont venus s’installer ici...
Savez-vous qu’il est encore possible de croiser un cerf au détour d’un sentier corse?…Pourtant le dernier grand cerf corse...
Ces babouins chacmas sont de vrais chapardeurs ! Site touristique, voitures, appartements, restaurants : tout les endroits sont bons...
Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas plus attentionnés, chez les reptiles, que les parents crocodiles. Après l’éclosion,...
Les dinosaures les plus féroces de la Préhistoire sont ramenés à la vie et s’affrontent lors d’un combat jusqu’à...
Le Grand-duc d’Amérique est l’un des hiboux les plus réputés et charismatiques, typiques d’Amérique du Nord.Il est très rare...
En Malaisie, la grotte du Cerf abrite une multitude d’animaux peu glamours.
Grâce à ses techniques de camouflage, le scinque à langue bleue survit dans les terrains arides d’Australie et permet...
Raphaël se bat pour protéger nos grands primates
Dans la chaleur écrasante de la saison sèche, un point d’eau devient le théâtre d’une coexistence étonnante entre diverses...
Les récents progrès de l’éthologie montrent que certains animaux proches de l’homme sont particulièrement sensibles, intelligents et capables d’activités...
