Documentaire

Attention, scènes de crimes… Pour s’adapter aux environnements extrêmes du continent africain, les serpents ont développé des comportements étonnamment inventifs, et des styles de prédation variés.

Avec son immensité territoriale et sa variété d’habitats, le continent africain abrite une très grande diversité d’espèces de serpents. Parmi ces quelque six cents différentes inventoriées, plus d’une centaine sont considérées comme dangereuses pour les humains, et environ soixante-dix, mortelles. Répondant aux noms exotiques de mamba noir, python de Seba, vipère à cornes du Gabon ou cobra cracheur du Mozambique, ils guettent leurs proies au ras du sol ou dans les arbres, et déploient des trésors d’inventivité pour les faire succomber.

Champions de l’adaptation

Façonnés par les environnements extrêmes dans lesquels ils vivent, les serpents sont des champions de l’adaptation, dont la résistance n’a d’égale que la polyvalence. D’Afrique en Australie, ce diptyque documentaire dévoile leur étonnante physiologie à travers des images spectaculaires qui témoignent (de manière parfois cruelle pour nous) de leur survie en milieu hostile. Aussi inquiétants que fascinants, ces prédateurs luttent pour continuer à exister dans des écosystèmes de plus en plus changeants, lorsqu’ils ne doivent pas déployer des techniques dignes de l’Actor’s Studio pour contourner les colonies de mangoustes ou échapper aux serres de redoutables rapaces.

Documentaire de Brennan Nurthen (Allemagne, 2022, 44mn) disponible en rediffusion jusqu’au 27/05/2026