Documentaire

Faust, Quenottes, Clochard, Rosa… Ils sont 500 chiens, chats, chevaux et bovins à avoir été repêchés par un refuge singulier, l’AVA (Aide aux Vieux Animaux), situé en Normandie et créé par un homme de coeur et de convictions : Thierry Bedossa, vétérinaire-comportementaliste. Beaucoup de ces animaux ont été sauvés d’une euthanasie certaine car trop vieux, estropiés ou trop agressifs. Socialité, aménagement des espaces, réhabilitation comportementale… Dans cette véritable arche de Noé, une équipe de passionnés met tout en oeuvre pour offrir aux pensionnaires une nouvelle vie.Soigneurs, éducateurs animaliers et éthologues unissent leurs compétences et travaillent selon des méthodes validées scientifiquement, intégrant les dernières découvertes en éthologie. Ce qui fait d’AVA un établissement unique en France. Cette équipe arrivera t-elle à rendre Faust, le golden-retriever moins agressif ? Calin, le chat de gouttière réussira t-il à vivre sans son maître ? Rosa la chienne croisée finira t-elle par trouver une famille d’adoption ? Le film propose de partir en immersion dans les coulisses de ce refuge pas comme les autres, au plus près de ceux qui y travaillent, et des animaux dont ils ont la charge.En suivant le quotidien de cet équipage et de leurs protégés, c’est aussi à un questionnement sur notre propre humanité que nous serons renvoyés. Car aujourd’hui, la place de l’animal fait débat et l’évolution de son statut interroge la société toute entière.Repenser l’animal et son bien-être contribue à faire évoluer l’être humain, comme l’attestent les éthologues et de nombreux chercheurs en sciences sociales. Un documentaire de Florence Gaillard.