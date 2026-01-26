Qui connaît les collemboles ? Et parmi ceux chez qui ce nom évoque quelque chose, combien en ont déjà vu ? Ces petits animaux proches des insectes sont pourtant présents partout. Dans les sols principalement mais aussi dans la litière ou sur les fleurs. Comme le reste de la petite faune des sols, les collemboles jouent un rôle important dans la fertilité de ceux-ci et leur présence, leur absence ou la composition de leurs communautés donnent des indications sur la qualité de l’environnement : ce sont de précieux bio-indicateurs.