Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le sauveur des gibbons : une vie dédiée à la forêt Un homme consacre sa vie entière à sauver les gibbons menacés. Le documentaire suit le parcours de Chanée, un...

Documentaire Des fourmis de feu compliquent la capture d’un python de trois mètres Il ne faut pas sous-estimer les fourmis de feu et leurs douloureuses piqûres, surtout quand on met les mains...

Article 4 infos insolites sur le corail Le monde sous-marin recèle des trésors qui dépassent souvent notre imagination la plus fertile. Parmi ces merveilles, le corail...

Conférence A la poursuite du calmar géant Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...

Documentaire Les fermes d’autrefois – le lapin La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire 1 million de papillons sur un arbre, regardez pourquoi Des centaines de millions de papillons s’agglutinent sur les arbres d’une forêt mexicaine…

Documentaire Traffic de tortues : elles disparaissent sous nos yeux ?! La tortue grecque. La tortue d’Hermann. La cistude. La tortue sillonnée d’Afrique. La tortue rayonnée de Madagascar. Ce film...

Documentaire Tétras lyre : L’oiseau danseur des marais À la découverte d’une mission d’envergure visant à réintroduire non sans difficultés le tétras lyre en Allemagne. Si le...

Documentaire Les ours bruns, colosses de l’Alaska En Arctique, toutes les populations d’ours ne vivent pas de la même façon les changements liés au réchauffement climatique....

Documentaire 700 requins dans la nuit Le biologiste et plongeur Laurent Ballesta nous immerge au sein de la plus grande meute de requins gris connue...

Documentaire Prédateur de la préhistoire – Les dents de la mort Il y a quelque 30 millions d’années, le hyaenodon, bien que moins effrayant que l’entelodonte, était l’un des plus...

Article La tortue étoilée de Madagascar : une espèce menacée La tortue étoilée de Madagascar (Geochelone elegans), également connue sous le nom de tortue radiée, est une espèce de...

Documentaire La salamandre de feu \r

\r

Venue du fond des âges préhistoriques, la salamandre, un amphibien, possède la particularité de vivre en symbiose avec une...

Documentaire Australie, des kangourous dans les arbres Rarement observés dans leur milieu naturel, les kangourous arboricoles peuplent les forêts du plateau d’Atherton, en Australie. Ce documentaire dévoile...

Documentaire Les pythons Des mâchoires flexibles, des dents affûtées comme des lames de rasoir… Les pythons font partie des plus grands prédateurs...

Documentaire Les dinosaures tueurs (2/2) Les dinosaures les plus féroces de la Préhistoire sont ramenés à la vie et s’affrontent lors d’un combat jusqu’à...

Documentaire Martre d’Amérique VS souris Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.