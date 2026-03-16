L’allosaure est un spécialiste de l’embuscade. Mais le stégosaure est le dinosaure le mieux cuirassé de son temps.
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Le grizzly est décidément le plus grand prédateur des Amériques !
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