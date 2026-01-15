Il y a environ 1000 espèces d’abeilles en France, plus de 2000 en Europe et plus de 20 000 dans le monde. L’abeille à miel Apis mellifera est de loin la plus connue et la plus surveillée. Bien que ce ne soit ni la seule pollinisatrice ni la plus efficace, elle est essentielle à nos cultures. Avec Stéphane Bonnet, rédacteur en chef d’Abeilles en liberté.