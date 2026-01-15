Domestiquée en Asie du Sud-Est il y a environ 3 500 ans, la poule a depuis parcouru un chemin...
En Irlande, une chatte a recueilli des canetons orphelins.
Documentaire sur la poule à destination des enfants.
Les animaux peuvent-ils mentir ? Comment communiquent-ils entre eux ? Développent-ils des cultures ? Découvrez-en plus lors de cette...
Malgré leur large sourire, les paresseux sont en danger. Les six espèces qui vivent en Amérique centrale et en...
Les phoques gris ne semblent pas dotés d’un instinct paternel. En moyenne, chaque mâle dévore 12 petits par an,...
Un chien épanoui est un chien stimulé, tant physiquement que mentalement. L’ennui peut entraîner des comportements indésirables, tels que...
L’aigle royal domine les Alpes, mais il n’est pas tout seul…
Savez-vous pourquoi le pelage des paresseux est parfois vert ? Voici la réponse, et elle n’est pas très appétissante....
Dès l’ouverture de la saison de la pêche en octobre, les pêcheurs se mettent en route en amont de...
Les passereaux misent tout sur la confusion. Leur nombre assure leur sécurité, rendant difficiles les attaques ciblées du faucon...
Des Pyrénées à l’Europe de l’Est en passant par le nord de l’Italie, gros plan sur les programmes de...
A l’approche du nouvel an musulman, les marchés de la ville de Harar en Éthiopie sont en effervescence. Il...
Les zones tropicales humides de l’extrême nord de l’Australie couvrent près de 100 000 kilomètres carrés. Le parc national...
Les pangolins seraient les mammifères les plus braconnés au monde. Alors que les populations d’espèces de pangolins d’Asie ont...
En Inde, dans la ville de Jodhpur, les singes sacrés dominent le paysage urbain.
Les araignées peuvent-elles nous sauter dessus ? Devons-nous craindre les nids de frelons en forêt ? Arachnophobie, ophiophobie, apiphobie,...
Dans la savane africaine, les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables et doivent apprendre rapidement à survivre. Les éléphanteaux, entourés et...
Assister à la naissance d’un agneau est un moment à la fois émouvant et fascinant, où la nature révèle...
Ce chipmunk a une vie de fou.
