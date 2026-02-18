Les cachalots dorment à la verticale et se font des câlins.
Une découverte faite en 1977 en Alaska pourrait-elle nous donner un indice sur cette mystérieuse série d’attaques ?
La fourmi balle de fusil est l’une des plus grandes espèces de fourmi au monde.
Majestueux, puissants et fascinants, les éléphants ne cessent d’étonner par leurs comportements hors du commun. Derrière leur silhouette imposante...
La nature ne cesse de nous émerveiller par ses trésors insoupçonnés, et parmi eux, la capacité de régénération de...
Le phoque gris n’a pas la fibre paternelle ! Chaque mâle dévore en moyenne 12 petits par an malgré...
Le jeu est une composante importante de la vie animale. Pourtant, ce n’est pas une activité essentielle à la...
Les oiseaux sont des créatures fascinantes, non seulement pour leur capacité à voler, mais aussi pour leur diversité en...
Prisé pour sa chair très appréciée des consommateurs, le plus gros oiseau du monde, africain d’origine, a fait récemment...
Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...
Dans les océans et mers du globe, il existe 8 espèces de tortues marines. Cinq viennent nager en Méditerranée...
Le réalisateur écossais Gordon Buchanan part à la rencontre d’une famille de gorilles dans les montagnes des Virunga, en...
L’Okavango est à la fois le nom d’une rivière et d’un delta situés en plein coeur du continent africain....
Ce petit manchot est né en captivité. Et contrairement à ses compagnons, il a une peur bleue de l’eau...
Depuis l’aube de la civilisation, l’homme et le chien ont formé une relation symbiotique unique, ancrée dans la compréhension...
En Australie, les fourmis pot-de-miels ont un sens bien particulier de la royauté. Lorsque leurs reines n’ont plus d’utilité,...
\r\nPlongez dans les mystères de l’évolution avec le docteur Brady Barr ! Notre expert se lance dans une exploration...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...
L’astuce hygiène de cétacés.
