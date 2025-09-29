Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.
Les araignées peuvent-elles nous sauter dessus ? Devons-nous craindre les nids de frelons en forêt ? Arachnophobie, ophiophobie, apiphobie,...
Les crocodiles ont la mâchoire la plus puissante du règne animal. Ils font ce qu’ils peuvent pour s’éviter mais...
L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...
La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la...
En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.
Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...
Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.
Lorsqu’on adopte un chat, il est naturel de se demander combien de temps il partagera notre vie. L’espérance de...
Madhi fait partie du peuple Rabari et vit dans l’état de Haryana en Inde. Elle va bientôt vivre avec...
Depuis quelques années, les baleines à bosse et les tortues marines sont de retour dans les eaux de La...
Toute l’équipe de Nigel Marven reprend son incroyable safari. Ce zoologue passionné par les dinosaures entreprend une nouvelle enquête...
En Chine, Min Min la mère panda sur le point de donner naissance à son bébé, mais l’accouchement est...
Les dauphins n’ont pas fini de nous surprendre. Bien plus complexes qu’il n’y paraît, ils possèdent des capacités extraordinaires...
La gazelle dorcas ou gazelle Dorcade (Gazella dorcas) est une espèce de gazelle de la famille des bovidés qui...
Certaines espèces d’amphibiens accouchent de manière bien particulière.
A force de côtoyer les animaux familiers, nous croyons les connaitre mais comment se comportent-ils à l’abri du regard...
Inaccessible et donc vierge de toute présence humaine, le Marais de Kaw (Guyane Française) reste un mystère écologique. Cette...
Bien que le lion et le guépard partagent souvent les mêmes territoires, leur manière d’occuper l’espace et d’interagir avec...
Steve Backshall et son équipe se rendent à Bonito, en plein coeur du Brésil, une zone réputée pour héberger...
Pour la première fois, découvrez des images inédites de requins carnivores en Méditerranée, une mer longtemps considérée comme paisible....
