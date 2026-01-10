Deux redoutables prédateurs des mers s’affrontent !
Deux redoutables prédateurs des mers s’affrontent !
Au Costa Rica, une grenouille envoie des coups de pieds spectaculaires.
En Inde, dans la ville de Jodhpur, les singes sacrés dominent le paysage urbain.
Les fourmis ont inventé l’agriculture des millions d’années avant les humains.
L’ornithorynque est un animal hors normes.
Dans le monde des parasites, peu de créatures suscitent autant de répulsion et d’inquiétude que la tique. Cet acarien...
La nature orchestre chaque année des mouvements de masse qui dépassent l’entendement humain, transformant la surface de notre planète...
Dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord vivent les phoques gris, des animaux qui s’adaptent aux changements majeurs de...
Le poisson lion est arrivé sur les côtes du Honduras en 2009. En trois ans, il a entièrement colonisé...
Près de Paris, Sébastien et Sandrine, éleveurs de dobermans, dénoncent la concurrence des pet-sitters non formés, souvent en dehors...
Mammifère parmi les plus touchés au monde par le braconnage, le pangolin est désormais menacé d’extinction. « GEO Reportage » s’est...
Dans le paradis tropical de Fernando do Noronha, au large du Brésil, Manoela, une femelle requin citron se spécialise...
En Ethiopie, Braveheart est le roi des singes-lion, à la tête d’un clan nombreux. Mais cela fait plus de...
Considérées comme des voleuses, les pies se caractérisent par leur intelligence et leurs capacités sociales. Elles s’entraident ainsi pour élever...
Le serval, gracieux et puissant félin, évolue avec majesté au cœur des savanes humides d’Afrique, offrant un spectacle fascinant...
Ce documentaire s’interroge sur la place des sauvaginiers dans la nature girondine. En effet, ceux-ci jouent un rôle actif...
Dès les beaux jours, il ne pense qu’à dévorer tout ce qu’il trouve
Le nestor kéa est l’une des dix espèces de perroquets endémiques de Nouvelle-Zélande et le seul perroquet de montagne...
Sur les terres arides d’Australie, un mammifère inattendu a trouvé sa place : le dromadaire. Introduit au 19e siècle,...
Comment peut-on être sûr du pedigree de l’animal que l’on achète? Peut-on faire confiance aux éleveurs qui pullulent sur...
