Marlice Van Vuuren secourt les guépards abandonnés et leur apprend à chasser. Images tirées du documentaire « One Strange Rock ».
Le langage est-il le propre de l’Humain ou sommes-nous trop égocentrés de le penser ? C’est un comportement social...
Pas le meilleur endroit pour une balade… Dans la province du Manitoba, au Canada, les couleuvres rayées se rassemblent...
Beaucoup de gens confondent manchots et pingouins, mais ces deux oiseaux appartiennent à des familles bien distinctes et présentent...
Des gorges du Tarn aux toits de Paris, des grenouilles aux chauves-souris, des photographes obsessionnels repoussent les limites de...
Découvrez les habitudes alimentaires des caméléons, et leur technique imparable pour ne pas rater leur proie.
Les renards polaires doivent sevrer leurs petits plus rapidement que les autres renards. Et il faut leur ramener de...
Les léopards entrent dans les villes !
Au cœur du Massaï Mara, lions, guépards et léopards vivent une journée de survie intense. Chasse, maternité, rivalités et...
Le tilapia est un mets de choix pour ce lézard, mais il s’agit d’une proie difficile à avaler, ce...
Le docu raconte une migration automnale de 1 600 kilomètres (1 000 miles) à partir du nord-ouest du...
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage En Thaïlande, des singes se nourrissent parfois de fruits de mer.
Les punaises de lit sont de retour dans nos foyers. Pour les chasser efficacement, il faut tout d’abord bien connaître...
L’intelligence émotionnelle des animaux leur confère une tolérance que les hommes ne connaissent pas toujours. Ainsi, l’homosexualité animale a...
Tous les jours, la savane est le théâtre de performances incroyables. On sait tous que l’éléphant est le plus...
L’hiver est une saison redoutée par de nombreuses espèces animales en raison des conditions climatiques extrêmes et de la...
La naissance du dernier fils de Tidalium Pelo : Fidalium. Porteur de tous les espoirs, celui-ci marchera-t-il sur les...
Les requins sont des créatures fascinantes, en particulier en ce qui concerne leurs dents. Leur dentition se distingue radicalement...
Filmée sous la banquise, dans des mangroves, des épaves ou des récifs de corail, une série référence sur les...
Tapie dans l’ombre de son terrier, l’araignée attend son heure patiemment. Sa stratégie d’embuscade est risquée, et elle doit...
De plus en plus d’animaux sauvages ont fait leur apparition dans les villes depuis le confinement de l’année dernière....
