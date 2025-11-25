La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans l’art de disparaître afin de mieux confondre ses proies.
La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans l’art de disparaître afin de mieux confondre ses proies.
La gigantesque tortue alligator a des allures préhistoriques et elle n’est pas tendre. Charognes, canards et même petits alligators...
Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...
Le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, peut avaler un millier de poissons en une bouchée. Et il...
Le Tamarin-lion doré est tout petit et d’un roux flamboyant. À première vue, c’est donc une proie facile et...
Cette nouvelle méthode de marquage ne nécessite pas de capturer le requin, ce qui affecte beaucoup moins son comportement.
Le coq chante le matin avant tout parce qu’il suit un rythme biologique profondément ancré en lui. Même sans...
L’Alsophis antiguae, communément appelé couresse d’Antigua, est un serpent non venimeux appartenant à la famille des Colubridés. Endémique à...
A Harar, une ville historique éthiopienne aux petites ruelles commerçantes, on peut se retrouver nez à nez avec des...
L’accouplement des serpents est particulièrement glamour…
Pour Guy Fitzgerald, recueillir, soigner et réhabiliter les oiseaux de proie constitue l’essentiel de son engagement, mais surtout il...
En Inde seuls 1700 tigres vivent à l’état sauvage. Le braconnage et le changement climatique ont fait beaucoup de...
Les autruches ont davantage de vertèbres dans le cou que les girafes, ce qui leur donne plus de mobilité...
Recueillir un bébé hérisson a bouleversé sa vie. Quand Massimo Vacchetta découvre la petit Ninna, il l’adopte immédiatement et...
Des côtes couvertes de glace du Nord jusqu’aux profondeurs de la taïga en passant par les étendues infinies de...
Gabin, un chien de cinq ans qui vient de perdre sa maîtresse, se retrouve dans un refuge où il...
Au cours de cette conférence, François Lasserre évoque les rapports que nous entretenons avec le vivant et en particulier...
Les comportements étranges et parfois amusants du chat sont en fait la plupart du temps instinctifs et peuvent être...
Suspecte numéro un de la pandémie de Covid-19, la chauve-souris effraie. Mais comme le montre cette étonnante enquête scientifique,...
Deux lynx ont été lâchés dans les Vosges, dans le cadre d’une opération de sauvegarde de l’espèce dans la...
Les os brisés d’un jeune T. Rex ont été découverts dans le Dakota, aux États- Unis. Ils portent des...
