Cette technique de défense fonctionne pour la plupart des prédateurs, mais ce n’est pas toujours le cas. Originaire des...
Exilée, elle n’a d’autre choix que d’explorer les territoires voisins pour y trouver refuge.
La soie est l’outil des sociétés parmi les mieux organisées. Et les fourmis vertes d’Australie savent en faire des...
Les croquettes pour chien sont devenues, au fil des années, l’alimentation de référence pour la majorité des propriétaires d’animaux....
Ce mammifère arboricole n’est ni diurne, ni nocturne, et se montre surprenant par bien des aspects.
500 macaques sont isolés sur une petite île des Caraïbes depuis 70 ans : comment se sont-ils organisés pour...
Différents sifflements sont utilisées pour alerter la colonie, mais ils ne suffisent pas toujours.
Leur dentition complexe permettait de bien mastiquer, et cela représentait l’un des avantages par rapport aux dinosaures.
Bienvenue dans les coulisses de l’aquarium de Nouméa ! Découvrez comment y sont entretenus les bassins, ce que mangent...
Sur l’île de Mayotte, la tortue de mer est menacée d’extinction, elle a en effet longtemps été chassée par...
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
Dans les océans et mers du globe, il existe 8 espèces de tortues marines. Cinq viennent nager en Méditerranée...
Plusieurs milliers d’espèces cohabitent dans la jungle amazonienne de la Guyane Française. Certaines très célèbres, d’autres encore inconnues. Toutes...
\r\nUn corps mou sans squelette, deux yeux énormes qui font le quart de son poids, huit tentacules dont un...
Les calmars sont de puissants prédateurs et ils sont d’autant plus redoutables lorsqu’ils mesurent plusieurs mètres de long.
Crétacé supérieur (il y a environ 65 millions d’années), la vie d’un groupe de Tyrannosaurus Rex et d’autres dinosaures....
Rares sont les espèces à pouvoir endurer l’hiver au cœur du pôle Nord. Pour la première fois, ont été...
Shaabani Ali Hassan travaille comme guide dans la réserve de Jozani, à Zanzibar. Chaque jour, il accompagne les visiteurs...
L’Europe reste certainement le dernier endroit de la planète où l’on s’attend à trouver de grands félins. Et pour...
Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...
