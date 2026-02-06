Le Refuge de Darwyn c’est en quelque sorte le clan des vagabonds pour des chevaux que plus personne de veut. Celle qui a eu l’idée il y a 15 ans de créer cette seule et unique SPA pour chevaux en Suisse romande s’appelle Anouk Thibaud. Une femme courageuse au grand cœur qui recueille au quotidien des chevaux maltraités ou abandonnés. Le refuge qui gère environ 250 chevaux sur l’année a pris ses quartiers dans la campagne genevoise. Ceux qui font vivre ce lieu sont essentiellement des bénévoles qui travaillent pour la cause équestre. Mais la galaxie Darwyn ne s’arrête pas là, ailleurs en Suisse romande ou en France voisine de nombreuses familles d’accueil se dévouent pour adopter ces chevaux malchanceux afin de leur donner une meilleure vie.