Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur les chats Les chats ne cessent de nous surprendre. Derrière leurs airs mystérieux et leurs siestes interminables se cachent des comportements...

Documentaire Le cou des girafes leur sert à se nourrir… et à se battre Des experts pensent que le cou des girafes a évolué pour devenir une arme. Il grandit tout au long...

Podcast Rat brun, rat d’égout, «Ratatouille », qui es-tu ? A part dans un film Disney où il est un cuisiner de haut vol, il a bien mauvaise presse,...

Documentaire Éloge des animaux lents Souvent sous-estimés, les animaux lents ont su s’adapter aux milieux les plus variés partout dans le monde. Du paresseux...

Documentaire La loutre de mer, un animal aquatique par excellence Leurs pattes palmées, leurs oreilles refermables et leur dense fourrure sont autant de caractéristiques qui en font un animal...

Conférence Pourquoi les fourmis ont réussi Les fourmis ont colonisé la plupart des milieux terrestres. Présentes toute l’année et en grand nombre, leur diversité de...

Documentaire Coalition, corruption et séduction L’Homme n’est pas le seul animal social. En 2001, Franz de Waal publie ses travaux sur un groupe de...

Documentaire Sauver les rhinocéros à tout prix Des rhinocéros sous haute protection dans cet orphelinat

Documentaire Le rendez-vous des oiseaux, le Banc d’Arguin Au petit jour, dans un concert de cris assourdissants, des dizaines de milliers d’oiseaux prennent leur envol au-dessus des...

Documentaire Urgences vétérinaires, la médecine animale moderne Trois reportages dans des urgences vétérinaires : chiens, chats, chevaux ou fauves, la médecine animale affronte chaque jour des...

Documentaire Jurassic Figh, T-Rex des abysses Le mosasaure était un redoutable dinosaure, un reptile d’origine terrestre réadapté à la vie marine pouvant engloutir n’importe quoi...

Documentaire Quelles croquettes pour nos bêtes ? Les Français consacrent en moyenne par an 800 euros pour nourrir leur chien, 500 euros pour leur chat et...

Documentaire L’homme confronté aux grands fauves Les félins hantent depuis toujours notre imaginaire. Incapables d’égaler leur puissance, nos ancêtres leur ont prêté des pouvoirs surnaturels...

Documentaire Connaissez-vous le manul, félin qui vit à 4500 mètres d’altitude ? Le manul est un félin très adapté au climat difficile de l’Himalaya. Sa fourrure, plus longue et plus épaisse...

Documentaire Premiers pas dans la savane – Le temps de l’éveil Avant de pouvoir régner sur la savane, les jeunes prédateurs sont fragiles et inconscients des dangers qui les entourent....

Documentaire Le léopard de mer, seigneur des glaces Un phoque géant qui vit aux confins de la planète dans l’endroit le plus inhospitalier qui soit : l’Antarctique,...

Documentaire Le mammouth, une résurrection en laboratoire ? Aux quatre coins du monde, des chercheurs mobilisent des technologies de pointe pour recréer des espèces disparues ou promises...