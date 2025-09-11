L’art et la littérature sont peuplés de figures équines qui nous fascinent et nous façonnent. D’où vient cet imaginaire, quelles sont les différentes figures mythiques équestres qui peuplent nos rêves – ou nos cauchemars ? Comment inspirent-elles ou modifient-elles nos rapports au cheval ? Le cheval représente la liberté, la beauté, la puissance. Tout le monde connait Pégase, mais beaucoup moins ses cousins : les chevaux du Ferghana ou Alborak, la monture de Mahomet. Ces chevaux de rêves possèdent aussi des pouvoirs surnaturels. La licorne, par exemple, à laquelle on a cru jusqu’au XIXème siècle était connue pour sa corne magique… Omniprésente au XXIème siècle et liée à un imaginaire naïf coloré, elle a beaucoup évolué. Elle n’était même pas, au départ, un cheval ! Mais le cheval fait peur aussi : Psychopompes, maudits, infernaux, le cheval sème parfois la mort et la désolation – les anglais n’appellent-ils pas leurs cauchemars « nightmares » (juments de nuit)