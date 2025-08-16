Article

Les chouettes et les hiboux sont souvent confondus, mais ces oiseaux nocturnes présentent des différences notables qui permettent de les distinguer. Bien qu’ils appartiennent tous deux à la famille des Strigidés, plusieurs caractéristiques physiques et comportementales les différencient.

La distinction la plus évidente réside dans la présence ou l’absence d’« aigrettes ». Les hiboux disposent généralement de petites touffes de plumes sur leur tête, appelées aigrettes, qui ressemblent à des « oreilles ».

Cependant, ces aigrettes n’ont aucune fonction auditive ; elles servent plutôt à exprimer l’humeur de l’oiseau ou à se camoufler dans son environnement. En revanche, les chouettes ne possèdent pas ces touffes de plumes, ce qui leur donne un aspect plus lisse et arrondi.

Une autre différence se trouve dans la diversité des espèces. Les chouettes sont beaucoup plus nombreuses que les hiboux.

Par exemple, en Europe, on trouve principalement la chouette effraie et la chouette hulotte, tandis que le hibou grand-duc est le représentant le plus emblématique des hiboux sur le continent. Cette diversité se reflète dans leurs habitats et leurs comportements de chasse.

Les chouettes s’adaptent à une plus grande variété de milieux, des forêts denses aux zones urbaines, et chassent souvent en utilisant leur ouïe extrêmement développée pour localiser des proies dans l’obscurité.

En parlant d’ouïe, il est intéressant de noter que, malgré l’absence d’aigrettes, les chouettes possèdent souvent une ouïe plus fine que celle des hiboux. Leurs oreilles sont situées asymétriquement sur leur tête, ce qui leur permet de localiser précisément les sons et de chasser efficacement dans l’obscurité.

Enfin, le comportement vocal peut aussi être un indice pour les différencier. Les hiboux sont célèbres pour leur « hululement » profond et résonnant, utilisé pour marquer leur territoire et attirer un partenaire. Les chouettes, en revanche, produisent une gamme de sons variés, allant des cris aigus aux sifflements, selon l’espèce.