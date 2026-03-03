Dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est vivent des mini-singes étranges…
Dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est vivent des mini-singes étranges…
Les romances chez les wallabies, ce n’est pas toujours évident ! Un documentaire de Juliette Chapalain, Julie Patin, Loïc...
L’épanouissement d’un félin vivant exclusivement en intérieur repose sur un équilibre subtil entre stimulation sensorielle et respect de son...
Cela n’empêche pas ces primates d’être de formidables grimpeurs, qui peuvent d’ailleurs faire des bonds de 15 mètres.
Le colibri, cette petite merveille de la nature, est bien plus qu’un simple oiseau. Avec ses plumes chatoyantes et...
Au Kenya, c’est Game of Thrones dans le nid.
Étonnamment, le cousin le plus proche de ce mammifère de la taille d’un lièvre est… l’éléphant.
La rencontre de l’Homme et du cheval remonte à la préhistoire, comme en témoignent les peintures rupestres de Lascaux....
Que savons-nous réellement du cochon, de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et...
Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...
Dans la région du lac de Constance, la réintroduction d’habitats naturels a permis de restaurer la biodiversité et le...
La France est le 2e pays après les États-Unis à posséder le plus d’animaux de compagnie. Près de 8...
Ces animaux singuliers représentent plus de 20 % des espèces de mammifères et sont les seuls doués du vol...
Cyril et son équipe poursuivent leur recherche de la raie venimeuse à queue courte. Ils doivent couvrir une énorme...
Voir cet oiseau se nourrir et utiliser différemment les deux parties de son bec est un spectacle fascinant.
Ces morses se retrouvent à côté du plus grand prédateur terrestre. L’ours blanc est un expert pour se déplacer...
Les chats sont l’un des animaux de compagnie les plus populaires au monde. Leur beauté, leur grâce et leur...
Des côtes couvertes de glace du Nord jusqu’aux profondeurs de la taïga en passant par les étendues infinies de...
\r\nAu pied du Kilimandjaro, les Masaï cherchent des solutions pour préserver leur bétail tout en laissant une place aux...
Les deux scientifiques examinent l’odorat de certains animaux, qui va bien au-delà des capacités humaines. Helen Czerski teste les...
Sacré en Asie, « montagne de viande » en Afrique, l’éléphant fascine l’imaginaire humain depuis des siècles. Des guerres...
