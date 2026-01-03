Ce cobra ne s’intéresse pas aux humains, mais mieux vaut ne pas le déranger car son venin neurotoxique est très puissant.
Quel est le comble pour un poisson ?
L’été dernier j’ai passé pas mal de temps en mer, et j’ai été fascinée par les oiseaux marins. C’est...
Sur le chemin qui fait le tour du Mont-Blanc, nous observons une population de bouquetins alpins qui prospère de...
Accoucher dans la paille n’a jamais perdu de son charme
Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs...
Un camouflage bien utile, mais un peu repoussant…
L’image du rat dans la culture populaire est souvent injuste, oscillant entre le nuisible des égouts et le vecteur...
Chez cette espèce de grenouille, c’est le mâle qui s’occupe des œufs après les avoir fertilisés, jusqu’à ce qu’ils...
Les bébés pandas ne savent pas naturellement comment faire leurs besoins. D’ordinaire, c’est leur mère qui leur apprend.
Le sommeil constitue l’un des phénomènes biologiques les plus fascinants du règne animal. Bien qu’il semble universel, il prend...
Dans la chaîne de montagnes des Aravalli, dans le nord-ouest de l’Inde, des dizaines de léopards ont élu domicile...
Quand ils sont arrivés en Australie, les colons européens ont rapporté des animaux et plantes. En 200 ans, les...
Le guépard, véritable incarnation de la vitesse et de l’agilité, est un félin unique dans le règne animal. Doté...
L’histoire de l’humanité est intimement liée aux animaux. Un jour peut-être, la viande que nous consommons et les animaux...
Dans les eaux qui bordent l’Alaska, les baleines chassent ensemble. Dans le détroit de Chatham, une équipe de biologistes et de bioacousticiens étudie les techniques de...
Selon les lois de la biologie, le guépard devrait déjà être déclaré espèce éteinte en raison de son taux...
Malgré sa taille imposante, ce rapace peut fondre sur sa proie à 320 km/h. Dans les hauteurs des cieux,...
Le bruit des secousses des tremblements de terre repousse-t-il les requins ? C’est ce que cherchent à comprendre les...
L’activisme de certains défenseurs des animaux a pu choquer une partie du public, mais a également conduit à des...
Rites de passage, trahisons familiales et belles amitiés, suivez l’incroyable destin d’une maman léopard et de ses deux petits...
