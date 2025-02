Documentaire

Pour la première fois, découvrez des images inédites de requins carnivores en Méditerranée, une mer longtemps considérée comme paisible. Ces images uniques confirment leur présence actuelle, soulevant une question essentielle : d’où viennent-ils ?Des côtes corses à l’Italie, Malte, la Turquie et la Tunisie, ce documentaire d’investigation explore le comportement de ces impressionnants prédateurs et les mystères de leurs migrations saisonnières. Avec des séquences spectaculaires et des recherches innovantes, ce film bouleverse notre perception de la Méditerranée, révélant les dangers insoupçonnés qui se cachent sous la surface et l’incroyable vie marine qui y prospère.

Réalisation : Frédéric Lossignol