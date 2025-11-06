Documentaire

Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse Romande. Sa devise est de sauver les animaux de rente maltraités ou voués à la boucherie. Wendy a eu une enfance difficile, ses animaux étaient ses seuls amis. Inconsciemment, elle a scellé le pacte de les sauver quoiqu’il arrive. Wendy nous raconte son parcours, soutenue par ce lien fort qu’elle a tissé avec les animaux, notamment ses vaches, Bermude et Cacahuète.

