Article Le toucan : description et caractéristiques Le toucan, oiseau emblématique des forêts tropicales, fascine par ses couleurs éclatantes et son imposant bec. Originaire d’Amérique centrale...

Documentaire Un opossum-souris élégant dévore une araignée L’araignée sicarius est spécialisée en embuscades, mais c’est aussi un mets de choix pour ce marsupial en quête d’un...

Documentaire Une énorme otarie attaque des gorfous En Patagonie, une otarie 100 fois plus grosse attaque des gorfous.

Article Mythes sur le hérisson : démêler le vrai du faux Discret, nocturne et souvent aperçu au détour d’un jardin ou d’un chemin de campagne, le hérisson suscite autant de...

Documentaire Ces toutous victimes de la mode Carlins, chihuahuas et bouledogues sont des races de chiens très recherchées, mais ces quadrupèdes sont souvent atteints de maladies...

Conférence Ton chien veut mordre tout le monde ? Nous allons dans cette conférence observer les enjeux d’agressivité chez le chien. L’agressivité est un définit par plusieurs comportements,...

Conférence Un paléontologue piste le plus grand mammifère terrestre En 1995 au Balouchistan, zone semi-désertique qui occupe le centre-ouest du Pakistan, guerres tribales et conflit interdisent l’accès à...

Documentaire Les molosses attaquent Comment gérer la dangerosité des chiens de combat ? La dresseuse de chiens Vanessa Bokr connaît mieux que personne l’agressivité...

Documentaire Nature féroce – Calmars Dave Salmoni démontre comment l’encornet géant (ou calamar de Humboldt) chasse en groupe, fait preuve d’une ingéniosité étonnante et...

Documentaire Caïman : une lutte acharnée pour la survie ? Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...

Documentaire Braconnage, vers la disparition des anguilles ? La civelle est devenue très menacée par la surpêche. Le braconnage, les clients asiatiques et les plats à base...

Documentaire Explications scientifiques sur les attaques de grands requins blancs Des experts enquêtent sur les attaques spectaculaires de deux grands requins blancs. C’est dans l’environnement local que se trouve...

Documentaire Bienvenue chez les paresseux – Un pas vers la liberté La sieste et les repas sont les moments préférés des paresseux, mais ils adorent aussi les acrobaties. D’ailleurs, ils...

Documentaire C’est pas sorcier – Les crocodiles Cette visite guidée va nous permettre de mieux connaître la famille des crocodiliens : crocodiles, alligators, caïmans… et d’apprendre...

Documentaire Une espèce menacée de disparaître – Tigre de Chine Quand un chasseur chinois affirme avoir photographié un tigre de Chine du sud, une espèce considérée comme éteinte, les...

Documentaire L’accouplement des requins Au cœur de l’océan Pacifique, l’atoll de Rangiroa recèle l’une des plus grandes concentrations au monde de requins gris,...

Documentaire C’est pas sorcier – Cervidés Les cervidés se comptent par centaines de milliers en France. Dans certaines régions, ils sont même en surpopulation. Pourtant,...

Documentaire Jacques et l’espadon Histoire d’une rencontre entre un pêcheur inventif et l’espadon, pour le plus grand malheur de ce dernier pourchassé et...