Le toucan, oiseau emblématique des forêts tropicales, fascine par ses couleurs éclatantes et son imposant bec. Originaire d’Amérique centrale...
L’araignée sicarius est spécialisée en embuscades, mais c’est aussi un mets de choix pour ce marsupial en quête d’un...
En Patagonie, une otarie 100 fois plus grosse attaque des gorfous.
Discret, nocturne et souvent aperçu au détour d’un jardin ou d’un chemin de campagne, le hérisson suscite autant de...
Le mâle tortue mauresque est parfois un peu lourd…
Carlins, chihuahuas et bouledogues sont des races de chiens très recherchées, mais ces quadrupèdes sont souvent atteints de maladies...
Nous allons dans cette conférence observer les enjeux d’agressivité chez le chien. L’agressivité est un définit par plusieurs comportements,...
En 1995 au Balouchistan, zone semi-désertique qui occupe le centre-ouest du Pakistan, guerres tribales et conflit interdisent l’accès à...
Comment gérer la dangerosité des chiens de combat ? La dresseuse de chiens Vanessa Bokr connaît mieux que personne l’agressivité...
Dave Salmoni démontre comment l’encornet géant (ou calamar de Humboldt) chasse en groupe, fait preuve d’une ingéniosité étonnante et...
Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...
La civelle est devenue très menacée par la surpêche. Le braconnage, les clients asiatiques et les plats à base...
Des experts enquêtent sur les attaques spectaculaires de deux grands requins blancs. C’est dans l’environnement local que se trouve...
La sieste et les repas sont les moments préférés des paresseux, mais ils adorent aussi les acrobaties. D’ailleurs, ils...
Cette visite guidée va nous permettre de mieux connaître la famille des crocodiliens : crocodiles, alligators, caïmans… et d’apprendre...
Quand un chasseur chinois affirme avoir photographié un tigre de Chine du sud, une espèce considérée comme éteinte, les...
Au cœur de l’océan Pacifique, l’atoll de Rangiroa recèle l’une des plus grandes concentrations au monde de requins gris,...
Les cervidés se comptent par centaines de milliers en France. Dans certaines régions, ils sont même en surpopulation. Pourtant,...
Histoire d’une rencontre entre un pêcheur inventif et l’espadon, pour le plus grand malheur de ce dernier pourchassé et...
Trouver le bon emplacement pour la litière de votre chat peut sembler anodin, mais c’est en réalité une décision...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site