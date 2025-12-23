Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage
Elle est aussi appelée roussette géante.
Si l’histoire de la domestication du chien est souvent connue, celle du chat est longtemps restée un mystère. Pourtant,...
La limace de mer est surnommée la « danseuse espagnole ».
Pourquoi et comment étudie-t-on l’évolution des populations d’animaux ? Que révèlent les dernières recherches sur les menaces qui pèsent...
En Chine, un accouchement est imminent.
Le rhinopithèque de Roxellane vit en Chine.
Il y a un scarabée de trop aujourd’hui.
Des chinchillas chouchoutés pour le grand concours !
C’est un véritable arche de Noé chez ce dresseur !
L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.
Inaccessible et donc vierge de toute présence humaine, le marais de Kaw, en Guyane française, reste un mystère écologique....
Cinq épisodes sur la thématique du vieillissement dans le règne animal. Chaque épisode met en vedette diverses espèces dans...
Lorsqu’on évoque les oiseaux marins, il est courant de confondre pingouins et manchots. Pourtant, bien que ces deux espèces...
La culture dans laquelle nous sommes envisage les rapports Homme/animal en termes de « coupure ». Cette logique toujours...
Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.
La France compte 63 millions d’animaux de compagnie ce qui la met au 1er rang des pays européens qui...
Autrefois organisées pour protéger le bétail, les rafles annuelles de crotales au Texas sont devenues une véritable tradition effectuée...
Dans un vaste sanctuaire de 7000 km2 où la libre évolution de la nature permet encore d’observer une faune...
Dans la nature, les stratégies parentales diffèrent selon les espèces. Certains animaux, comme les chacals et les vautours, choisissent...
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
\r\n\r\nToucher un oisillon entraine-t-il l’abandon de ses parents ? L’escargot peut-il se reproduire seul, sans contact sexuel ? Les...
