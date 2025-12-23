Ressources Dans la même catégorie

Conférence Comment le chat a-t-il été domestiqué ? Si l’histoire de la domestication du chien est souvent connue, celle du chat est longtemps restée un mystère. Pourtant,...

Documentaire La limace de mer fait du sale mamene La limace de mer est surnommée la « danseuse espagnole ».

Conférence Comment mieux connaître les mammifères sauvages de France ? Pourquoi et comment étudie-t-on l’évolution des populations d’animaux ? Que révèlent les dernières recherches sur les menaces qui pèsent...

Documentaire Combat à mort de scarabées Il y a un scarabée de trop aujourd’hui.

Documentaire Les chiens peuvent sentir le cancer L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.

Documentaire L’énigme du caïman noir Inaccessible et donc vierge de toute présence humaine, le marais de Kaw, en Guyane française, reste un mystère écologique....

Documentaire L’âge d’or des animaux – 1/5 – Vivre longtemps Cinq épisodes sur la thématique du vieillissement dans le règne animal. Chaque épisode met en vedette diverses espèces dans...

Article Pingouin ou manchot ? Découvrez les différences clés ! Lorsqu’on évoque les oiseaux marins, il est courant de confondre pingouins et manchots. Pourtant, bien que ces deux espèces...

Conférence Homme / Animal : coupure ou partage ? La culture dans laquelle nous sommes envisage les rapports Homme/animal en termes de « coupure ». Cette logique toujours...

Documentaire Deux mambas noirs s’affrontent pour s’accoupler avec une femelle Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.

Conférence La possession de l’animal de compagnie La France compte 63 millions d’animaux de compagnie ce qui la met au 1er rang des pays européens qui...

Documentaire Chasseurs de pythons : la rafle des crotales Autrefois organisées pour protéger le bétail, les rafles annuelles de crotales au Texas sont devenues une véritable tradition effectuée...

Documentaire Au pays du loup – Épisode 2 Dans un vaste sanctuaire de 7000 km2 où la libre évolution de la nature permet encore d’observer une faune...

Documentaire Scènes de ménage chez les animaux sauvages Dans la nature, les stratégies parentales diffèrent selon les espèces. Certains animaux, comme les chacals et les vautours, choisissent...

Documentaire Venir en aide aux chimpanzés orphelins Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...