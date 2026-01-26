Documentaire

C’est à la campagne que nous retrouvons Charlotte Dekoker. La destination du jour : Rambouillet, dans les Yvelines, au sud-ouest de Paris. Pourquoi Rambouillet ? Pour découvrir la Bergerie Nationale !

Elle a rendez-vous avec Julien pour une visite de cette ferme un peu spéciale ou l’on conserve le mouton Mérinos, l’emblème et le symbole de la bergerie.

Vous pourrez aussi voir les brebis et les agneaux, future lignée des moutons de Rambouillet.

Mais il n’y a pas que des moutons, il y a aussi des poules, des chevaux, des cochons, des vaches, des lapins… La Bergerie Nationale, c’est une véritable ferme qui emploie près de 120 personnes.

Il en faut du monde pour s’occuper des animaux, accueillir le public, faire de l’éducation à l’environnement, vendre les produits de la ferme… Et c’est en compagnie d’Emilie, responsable de la boutique, que nous terminons l’émission.