Documentaire

C’est sur la côte Ouest des Etats-Unis, et plus précisément en bordure de la petite ville de West Yellowstone que vit une meute de loups gris. Yellowstone est le plus ancien et le plus sauvage des parcs américains. Denis Fraisse, un français passionné par cette espèce, est arrivé dans la ville il y a cinq ans et depuis travaille au « Centre de découvertes des grizzlis et des loups ». Le centre a pour vocation de sensibiliser le public a la protection des loups et des grizzlis. Denis veut transmettre sa passion pour que changent les mentalités.