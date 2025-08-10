Documentaire

La forêt des Sundarbans est la plus grande mangrove de la planète, elle s’étire sur plus de 10 000 Km2 entre l’Inde et le Bangladesh.

C’est une forêt inondée, au point de rencontre entre l’eau douce de deux des fleuves les plus puissants au monde, le Gange et le Brahmapoutre, et de l’eau salée de l’océan Indien. De cette rencontre est née un inextricable réseau de canaux d’eau salée dans lequel vit un écosystème étonnant dominé par le mystérieux tigre du Bengale.

Découvrez avec Syrajul Hossein, photographe animalier reconnu dans le monde entier, les fascinants habitants de la « forêt magnifique ».

Extrait du film : « A la reconquête des forêts – Sundarbans, la forêt nourricière »

Réalisation : Guy Beauché

