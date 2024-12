Documentaire

On connaissait tous le chihuahua, le plus petit chien du monde, mais le saviez vous : De nombreux animaux existent en modéle réduit: Cochons, vaches, chévres, chevaux et même lamas…Les minis animaux c’est tendance , et tous les particuliers peuvent en posséder un. Mais sous certaines conditions: petite taille ne dit pas forcément moins de contrainte..

Un reportage d’Anne Moyat.